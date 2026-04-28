El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Palma del Río se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará despejado y evolucionará hacia condiciones más nubosas a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y 16 grados en las horas siguientes. La humedad relativa será alta, alcanzando un 73% a las 02:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A partir de las 03:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, con un incremento en la nubosidad que se intensificará hacia la tarde. A las 14:00, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 26 grados, mientras que la humedad comenzará a descender, situándose en un 46%. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en las horas de la tarde, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00. Esto se verá acompañado de tormentas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan durante el mismo periodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h hacia las 19:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 23 grados a las 12:00 y bajando a 20 grados hacia las 22:00. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 70% hacia el final del día.

En resumen, Palma del Río experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un notable cambio hacia la tarde, donde se prevén lluvias y tormentas. Es recomendable que los ciudadanos estén preparados para las inclemencias del tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.