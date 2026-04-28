El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 28 de abril de 2026, Palma del Río se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará despejado y evolucionará hacia condiciones más nubosas a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y 16 grados en las horas siguientes. La humedad relativa será alta, alcanzando un 73% a las 02:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
A partir de las 03:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, con un incremento en la nubosidad que se intensificará hacia la tarde. A las 14:00, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 26 grados, mientras que la humedad comenzará a descender, situándose en un 46%. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en las horas de la tarde, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00. Esto se verá acompañado de tormentas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan durante el mismo periodo.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h hacia las 19:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 23 grados a las 12:00 y bajando a 20 grados hacia las 22:00. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 70% hacia el final del día.
En resumen, Palma del Río experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un notable cambio hacia la tarde, donde se prevén lluvias y tormentas. Es recomendable que los ciudadanos estén preparados para las inclemencias del tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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