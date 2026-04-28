El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la tarde, la situación se tornará más inestable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanzará hasta el 75%.

La temperatura en la localidad oscilará entre los 16°C por la mañana y alcanzará un máximo de 28°C en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un leve descenso hacia la noche, donde se espera que la temperatura baje a 21°C. La humedad relativa también variará, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 40% en las horas más cálidas del día, para luego aumentar nuevamente al caer la tarde.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en las horas pico, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 km/h por la mañana y 29 km/h en la tarde, lo que podría influir en la percepción de la temperatura, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de tormentas sea del 20% en la mañana y aumente a un 75% en la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00.

En resumen, Los Palacios y Villafranca vivirá un día con un inicio despejado que dará paso a un ambiente más inestable por la tarde, con temperaturas cálidas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta la evolución del tiempo y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.