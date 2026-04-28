El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera en Osuna un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:29. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se irán formando nubes altas que dominarán el cielo, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 18 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa, con vientos predominantes del sureste que oscilarán entre 11 y 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en algunos momentos.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde, donde se estima que la precipitación acumulada podría llegar a 1 mm. Esto sugiere que, aunque no se espera una tormenta intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% y aumentando a lo largo del día, alcanzando hasta un 75% por la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 80% de tormentas entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer consigo rachas de viento más fuertes y un ambiente más inestable. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 59 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a 18 grados hacia las 23:00. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más variable y potencialmente lluvioso en la tarde, con temperaturas agradables y un aumento en la humedad. Es un día que invita a estar preparado para cambios rápidos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.