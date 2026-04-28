El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera en Osuna un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:29. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se irán formando nubes altas que dominarán el cielo, especialmente en las horas centrales del día.
Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 18 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa, con vientos predominantes del sureste que oscilarán entre 11 y 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en algunos momentos.
A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde, donde se estima que la precipitación acumulada podría llegar a 1 mm. Esto sugiere que, aunque no se espera una tormenta intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% y aumentando a lo largo del día, alcanzando hasta un 75% por la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día.
En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 80% de tormentas entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer consigo rachas de viento más fuertes y un ambiente más inestable. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 59 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a 18 grados hacia las 23:00. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más variable y potencialmente lluvioso en la tarde, con temperaturas agradables y un aumento en la humedad. Es un día que invita a estar preparado para cambios rápidos en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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