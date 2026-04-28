El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Morón de la Frontera se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando hasta un 73% en las horas de la noche. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sureste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 15% de que se registren algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total acumulado de 0.1 mm, lo que no debería afectar las actividades diarias de los habitantes.

La probabilidad de tormentas es también baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la situación podría variar. Las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables hacia la noche, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas aisladas, aunque la probabilidad de que estas se materialicen es moderada.

Los vientos serán un factor a tener en cuenta, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en actividades que puedan verse afectadas por el viento.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes altas y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.