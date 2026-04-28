El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados durante las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% y alcanzando picos del 89% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la tarde avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima que la posibilidad de lluvia alcance hasta un 95%. Esto coincide con el aumento de la nubosidad y la llegada de tormentas que podrían acompañar a las lluvias. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será cambiante, con un inicio despejado que dará paso a cielos más cubiertos y la posibilidad de lluvias. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica. Es un día que invita a estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando las tormentas podrían hacer su aparición.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.