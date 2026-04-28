El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y aumentando hasta un 89% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado poco nuboso a nuboso, especialmente en las horas cercanas a la noche. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la precipitación esperada es escasa, con valores que no superan los 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento, predominantemente del sur, también contribuirá a un aumento en la temperatura, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 10% de posibilidad de tormenta entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará tranquilo, es posible que se presenten condiciones más inestables a medida que se acerque la noche.

Los ciudadanos de Moguer deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre. La combinación de nubosidad creciente, posibilidad de lluvia y viento moderado podría afectar la comodidad de las actividades diarias. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir por la tarde o noche.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero la humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.