El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 17 grados , que descenderá ligeramente a lo largo de la jornada, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, y se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados durante la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h desde el norte y el este, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia, aunque se espera que sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 1 mm. Esto se debe a la presencia de un sistema de tormentas que podría afectar la región, generando intervalos nubosos con lluvias dispersas. Las lluvias serán más probables en la tarde, cuando la temperatura alcance su máximo de 20 grados.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé un 80% de probabilidad de tormentas durante la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Sin embargo, las tormentas no se espera que sean severas, y la lluvia será ligera. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con una disminución de la nubosidad y una ligera mejora en la temperatura, que se situará en torno a los 17 grados.

El ocaso se producirá a las 21:03, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos cubiertos y potencial de lluvia, ofrecerá momentos de claridad hacia el final de la jornada. Los habitantes de Martos deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, especialmente en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.