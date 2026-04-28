El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Marchena se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar un poco, alcanzando un 49% en las horas de la noche. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida, especialmente en combinación con la radiación solar.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 39 km/h en la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 80% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las precipitaciones esperadas son escasas, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los residentes estén preparados para posibles chubascos. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente en este periodo, lo que podría llevar a un cambio en las condiciones meteorológicas, pasando de un día mayormente soleado a uno más nublado y potencialmente tormentoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 22°C hacia las 19:00 horas y bajando a 19°C para el final del día. Las condiciones del cielo se tornarán más cubiertas, y se espera que el viento continúe soplando, aunque con una intensidad menor que durante la tarde.

En resumen, Marchena disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas por la tarde. Los residentes deben estar atentos a los cambios en el tiempo y prepararse para un posible final de jornada más inestable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.