El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día con un tiempo variable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura durante el día oscilará entre los 21°C por la mañana y alcanzará un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará, comenzando en un 56% y descendiendo hasta un 41% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable gracias a la brisa que se espera.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque también se recomienda precaución, ya que las ráfagas más fuertes podrían generar incomodidad.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja en las primeras horas, pero a partir de la tarde, se incrementará notablemente. Se estima que la probabilidad de lluvia será del 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría traducirse en intervalos nubosos con lluvia escasa. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad durante el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes de Mairena del Aljarafe deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la sensación de calor se mantenga incluso después de la puesta del sol, que ocurrirá a las 21:11.

En resumen, hoy será un día de contrastes en Mairena del Aljarafe, con un inicio soleado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles lluvias y tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.