El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 90% en este periodo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser acompañadas de tormentas, con una probabilidad del 80% de que se produzcan en el mismo intervalo. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Mairena del Alcor estén preparados para posibles chubascos durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas cálidas, podría generar una sensación de bochorno en las horas más calurosas del día. Los vientos, que soplarán predominantemente del sur y suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad persista, con un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 20 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:09, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un tiempo agradable, podría verse afectado por la llegada de tormentas y lluvias en la tarde.

Es un día que invita a disfrutar del aire libre en las horas matutinas, pero se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza la tarde, especialmente si se tienen planes al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.