El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Lucena se prepara para un día mayormente nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de nubes altas que irán alternando con momentos de mayor nubosidad. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , manteniéndose relativamente fresca durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados hacia el mediodía, aunque la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que rondará el 80%. Esta alta humedad, combinada con el cielo nublado, podría generar una sensación de bochorno en algunos momentos.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvias. Las precipitaciones, aunque escasas, podrían ser intermitentes y acompañadas de tormentas, especialmente en la tarde. Se prevé que la lluvia acumulada no supere los 0.1 mm, pero es recomendable que los lucentinos estén preparados para posibles chubascos.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 32 km/h. Esta brisa podría proporcionar algo de alivio ante la humedad, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. El cielo permanecerá mayormente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:05, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

En resumen, los lucentinos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas y lluvias es más alta. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para cambios en el tiempo, disfrutando de la frescura que la primavera ofrece en esta jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.