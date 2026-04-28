El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Lora del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 17 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados a media mañana, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará notablemente. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se prevé que sean escasas. Las condiciones nubosas comenzarán a dominar el cielo, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas gotas de lluvia.

La temperatura máxima del día se espera que llegue a los 27 grados , lo que podría generar un ambiente cálido antes de que las nubes y la lluvia hagan su aparición. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando a un 44% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 9 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se anticipa que el viento sople desde el oeste con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de la temperatura.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será variado, comenzando con un día despejado que dará paso a un ambiente más inestable por la tarde, con lluvias y tormentas esperadas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.