El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera en Linares un tiempo variado que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 17°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir del mediodía, las nubes comenzarán a aumentar, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor de 23°C. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad, que se espera que se sitúe en torno al 67%.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.1 mm en algunos periodos, especialmente en la tarde y al caer la noche.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que los habitantes de Linares deben estar preparados para posibles tormentas aisladas que podrían acompañar a las lluvias.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 18 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección noreste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá muy nuboso, con temperaturas que descenderán a 22°C. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 52%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. Las lluvias se volverán menos probables hacia el final del día, aunque no se descartan completamente.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será variable, con un inicio de día tranquilo que dará paso a un aumento de nubes y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.