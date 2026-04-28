El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:37. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 17 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 73% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progrese, el cielo se mantendrá poco nuboso hasta el mediodía, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados . Sin embargo, la humedad comenzará a descender, llegando a un 71% a las 10:00. A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán, con un aumento en la nubosidad. Desde las 14:00 hasta las 20:00, se prevé un cielo cubierto, lo que podría afectar la sensación térmica, aunque las temperaturas se mantendrán agradables, rondando entre los 22 y 24 grados .

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 14:00. Sin embargo, a partir de las 20:00, la probabilidad de lluvia aumenta al 40%, lo que sugiere que podría haber chubascos en la noche. Es recomendable que los habitantes de Lepe estén preparados para esta posibilidad, especialmente si tienen planes al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades de hasta 14 km/h, que se intensificarán a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde y noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con el aumento de la nubosidad.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la nubosidad aumentará y las probabilidades de lluvia se incrementarán hacia la noche. La combinación de temperaturas moderadas y vientos fuertes podría hacer que la tarde sea más fresca de lo esperado, así que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea salir más tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.