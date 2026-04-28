El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura inicial de 20 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura baje a 19 grados a la 1:00 PM y continúe descendiendo hasta alcanzar los 18 grados a las 2:00 PM.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y aumentando gradualmente hasta un 64% a las 2:00 PM. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, especialmente cuando la temperatura alcance su punto máximo de 27 grados entre las 4:00 PM y las 5:00 PM. A medida que el sol se eleva, la humedad también aumentará, alcanzando su pico en un 76% a las 5:00 AM, lo que podría hacer que la mañana se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 24 y 30 km/h durante la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de mayor actividad, alcanzando hasta 48 km/h. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay un 35% de probabilidad de tormentas entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, lo que podría generar cierta inquietud, aunque las condiciones climáticas no parecen indicar que se materialicen. A partir de las 2:00 PM, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 40%, pero con cielos mayormente despejados, es poco probable que se produzcan fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 8:00 PM y cerrando el día con una temperatura de 20 grados a las 11:00 PM. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 9:10 PM. En resumen, se prevé un día cálido y mayormente soleado en Lebrija, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.