El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura inicial de 20 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura baje a 19 grados a la 1:00 PM y continúe descendiendo hasta alcanzar los 18 grados a las 2:00 PM.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y aumentando gradualmente hasta un 64% a las 2:00 PM. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, especialmente cuando la temperatura alcance su punto máximo de 27 grados entre las 4:00 PM y las 5:00 PM. A medida que el sol se eleva, la humedad también aumentará, alcanzando su pico en un 76% a las 5:00 AM, lo que podría hacer que la mañana se sienta un poco más cálida.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 24 y 30 km/h durante la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de mayor actividad, alcanzando hasta 48 km/h. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.
La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay un 35% de probabilidad de tormentas entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, lo que podría generar cierta inquietud, aunque las condiciones climáticas no parecen indicar que se materialicen. A partir de las 2:00 PM, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 40%, pero con cielos mayormente despejados, es poco probable que se produzcan fenómenos severos.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 8:00 PM y cerrando el día con una temperatura de 20 grados a las 11:00 PM. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 9:10 PM. En resumen, se prevé un día cálido y mayormente soleado en Lebrija, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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