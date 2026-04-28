El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera un tiempo variado en Jaén, con predominancia de cielos cubiertos y condiciones de inestabilidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 52%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad aumentará, alcanzando hasta un 63% en la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. Las probabilidades de precipitación son más altas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia, aunque la cantidad esperada es mínima, con acumulados de hasta 0.1 mm. Esto indica que, aunque la lluvia puede ser ligera, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h hacia la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 80% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían presentarse en forma de chubascos dispersos, especialmente en áreas más elevadas o rurales alrededor de la ciudad.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables pero con un aumento de la humedad, y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Es un día que invita a estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.