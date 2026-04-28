El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, pero a medida que avancen las horas, se espera que las nubes vayan aumentando. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados .

A partir de las 08:00 horas, la temperatura alcanzará su punto más alto del día, llegando a los 20 grados, antes de descender ligeramente a 19 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y alcanzando hasta un 94% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que no haya lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay un leve riesgo de chubascos a partir de las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 45%. Este riesgo se incrementa en la noche, donde se espera que la probabilidad de tormentas también sea del 45%. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Isla Cristina estén preparados para posibles cambios en el tiempo hacia el final de la jornada.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 41 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde y la noche, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en la costa, donde el viento puede sentirse más intenso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica. La temperatura descenderá a 19 grados hacia las 22:00 horas, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias hacia la tarde y la noche. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome precauciones si planea estar al aire libre en las horas de la tarde y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.