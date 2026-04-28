El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabiliza en torno a los 17 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

A partir de las 02:00, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso. Este patrón se mantendrá hasta las 07:00, cuando se espera que el cielo se torne más nuboso, alcanzando su punto máximo de nubosidad entre las 10:00 y las 13:00, con condiciones de muy nuboso y cubierto. Durante este periodo, la temperatura alcanzará su punto más alto, llegando a los 24 grados a las 13:00 y 14:00, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la posible sensación de calor.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% a la medianoche y alcanzando un 91% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% a las 11:00, lo que podría contribuir a una sensación más cómoda en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Huelva no experimente lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de tormentas comienza a aumentar, alcanzando un 35% entre las 14:00 y las 20:00, y un 65% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comenzará de manera tranquila, es posible que se presenten tormentas por la tarde y noche.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 15:00 con rachas de hasta 40 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cálido y nublado, con un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.