El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C a las 19°C, con una humedad relativa que comenzará en un 60% y aumentará ligeramente a medida que avance el día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad. A partir de las 14:00 horas, se prevé que las nubes se tornen más abundantes, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante este periodo.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, con un valor de 27°C, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida, especialmente con la humedad que se espera en aumento. La brisa del sur, que soplará con una velocidad de hasta 25 km/h, podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también se espera que sople con rachas más intensas, alcanzando hasta 47 km/h en su punto máximo.

Durante la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 60% hasta la medianoche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia las 22:00 horas, y la humedad relativa se situará en torno al 65%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Es importante destacar que, aunque las lluvias no se prevén como intensas, la combinación de nubes y viento podría generar un ambiente inestable, especialmente en las horas de la tarde. Los ciudadanos de Dos Hermanas deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día se presentará con un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.