El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 10 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 26 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 45% en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 90%. Esto se debe a la llegada de un sistema de tormentas que podría traer lluvias escasas, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos con tormenta. La probabilidad de tormenta también es alta, con un 85% en el mismo periodo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 11 km/h, aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople del oeste a velocidades que podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Esto podría contribuir a una sensación de inestabilidad en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 72%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de tormentas por la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.