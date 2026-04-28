El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando condiciones de muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

La temperatura durante la mañana comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados en la primera parte de la tarde. Sin embargo, se prevé un aumento gradual hacia la tarde, alcanzando un máximo de 28 grados . Este ascenso térmico podría generar un ambiente más cálido y húmedo, con una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 75% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 80%. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían venir acompañadas de tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta también se incrementa en este mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes de Coria del Río deben estar preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante los momentos de mayor nubosidad y lluvia. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves y aumentando a medida que se acerque la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque se mantendrá el cielo cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 21 grados , con una humedad que podría aumentar, generando un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Coria del Río se experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde, lo que requerirá que los ciudadanos estén atentos a las condiciones climáticas cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.