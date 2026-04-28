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El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Córdoba se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C al amanecer y descenderán ligeramente a 16°C en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24°C en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 70% al amanecer, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero el calor se hará más evidente conforme avance el día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, y se prevén condiciones de inestabilidad que podrían dar lugar a tormentas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas eléctricas es alta, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h por la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, alcanzando hasta 35 km/h en momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 22°C. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y la probabilidad de tormentas se mantendrá alta hasta bien entrada la noche.

Es recomendable que los cordobeses se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Si bien las primeras horas ofrecerán un tiempo agradable, es prudente estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias. La jornada promete ser dinámica, con un contraste notable entre el inicio soleado y el final potencialmente tormentoso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.

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