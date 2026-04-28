El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, la temperatura rondará los 20 grados , con una humedad relativa del 62%, lo que proporcionará una sensación de frescura en la mañana. A medida que el sol ascienda, la temperatura irá disminuyendo ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones. Según los datos, existe un 85% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos dispersos. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad que se espera en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán relativamente agradables, oscilando entre los 25 y 27 grados , lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja estar atentos a la evolución del tiempo.

En la noche, el cielo se cubrirá completamente, con temperaturas que descenderán a unos 19 grados . La humedad aumentará, alcanzando un 74%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. La probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas y que disfruten de las temperaturas agradables de la mañana y la tarde, pero que estén atentos a las previsiones de lluvia y viento en las horas posteriores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.