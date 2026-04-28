El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% por la tarde, lo que puede generar una sensación de calor moderada.

A lo largo del día, el cielo se tornará poco nuboso en las primeras horas, pero a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones de cielo cubierto hacia la noche. Las probabilidades de precipitación son mínimas, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aumentando a un 10% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 27 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las temperaturas más cálidas. Es recomendable que los residentes y visitantes de Cartaya tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas al viento.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un entorno natural claro y luminoso. Sin embargo, con el aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche, la visibilidad podría verse ligeramente afectada.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado en las horas de la mañana, con un aumento de la nubosidad y un ligero descenso de las temperaturas hacia la tarde y la noche. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían ser más intensas en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.