El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 28 de abril de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados. A partir de las 04:00 horas, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso que podría persistir hasta las 10:00 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día.
A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 16:00. La tarde será cálida, con cielos que se mantendrán mayormente nublados, aunque se espera que las nubes altas no impidan disfrutar de momentos soleados. La temperatura máxima se registrará a las 17:00 horas, alcanzando los 25 grados.
En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 56% a la medianoche y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente cómodo, aunque la sensación térmica podría ser un poco más cálida debido a la humedad.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h hacia la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 22 grados a las 20:00 horas y a 19 grados hacia las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 21:09, marcando el final de un día que, aunque comenzará con nubosidad, ofrecerá momentos agradables y cálidos para disfrutar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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