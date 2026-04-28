El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados. A partir de las 04:00 horas, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso que podría persistir hasta las 10:00 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día.

A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 16:00. La tarde será cálida, con cielos que se mantendrán mayormente nublados, aunque se espera que las nubes altas no impidan disfrutar de momentos soleados. La temperatura máxima se registrará a las 17:00 horas, alcanzando los 25 grados.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 56% a la medianoche y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente cómodo, aunque la sensación térmica podría ser un poco más cálida debido a la humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h hacia la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 22 grados a las 20:00 horas y a 19 grados hacia las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 21:09, marcando el final de un día que, aunque comenzará con nubosidad, ofrecerá momentos agradables y cálidos para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.