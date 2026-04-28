El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, se espera un tiempo variado en Camas, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas alrededor de 21 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

La temperatura experimentará un ligero descenso, situándose en torno a los 27 grados durante las horas más cálidas del día. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 38% en las horas centrales de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 85% en este periodo. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ir acompañadas de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 80% durante la misma franja horaria. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían presentarse de manera intermitente, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur a velocidades que oscilarán entre los 12 y 27 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h en momentos puntuales, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas relativamente altas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 21 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 70% al final del día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

Es recomendable que los habitantes de Camas se preparen para un día con cambios climáticos, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean actividades al aire libre en la tarde. La combinación de calor, nubosidad y posibilidad de tormentas puede hacer que el tiempo sea impredecible, por lo que es mejor estar preparados para cualquier eventualidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.