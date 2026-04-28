El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con una variedad de condiciones que los habitantes deben tener en cuenta. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con la nubosidad, puede dar lugar a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Se prevé que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance hasta un 95%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes. Además, existe un 85% de probabilidad de tormentas durante este mismo periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se anticipa que el viento sople del sur-suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frescor en medio de la humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 17 grados, y la humedad volverá a aumentar, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

Los residentes de Cabra deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La combinación de nubosidad, probabilidad de tormentas y vientos fuertes sugiere que es un buen día para permanecer atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.