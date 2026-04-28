El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 18 grados durante las primeras horas del día.

A partir de las 2 de la madrugada, se espera un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que se mantendrán hasta la tarde. La temperatura se estabilizará en 17 grados entre las 4 y las 6 de la mañana, y comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 56% y el 78%, lo que podría generar una sensación de calor moderado.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 55% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, las precipitaciones esperadas serán escasas, con un total acumulado de 0.1 mm. A lo largo de la tarde, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y algo inestable.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 31 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 5 y las 8 de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 9 de la noche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 66% hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se espera que las nubes altas persistan, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.