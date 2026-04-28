El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Bormujos se prepara para un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. La nubosidad comenzará a aumentar, y se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a condiciones más inestables. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es probable que se produzcan lluvias escasas, acompañadas de tormentas en algunos momentos. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que, aunque no es significativo, podría ser suficiente para alterar planes al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con niveles que oscilarán entre el 43% y el 77% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida en las horas de mayor temperatura, especialmente en la tarde. Los vientos, que soplarán predominantemente del sur y suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas durante las tormentas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 22 grados . La probabilidad de lluvia persistirá, con un 20% de posibilidad de tormentas durante la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que será a las 21:11.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente cálido y soleado, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la posibilidad de lluvias y tormentas aumentará. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.