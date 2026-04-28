El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y periodos de cielos cubiertos, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en torno al 45-55% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer alrededor de las 14:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo de 14:00 a 20:00 horas. Se prevé que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas también es alta, con un 75% de probabilidad en el mismo intervalo.

El viento soplará predominantemente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 38 km/h hacia las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente con la llegada de las lluvias.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá a unos 19 grados hacia la medianoche, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En resumen, los habitantes de Bailén deben prepararse para un día de clima cambiante, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas a medida que se acerque la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco para la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.