El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 17 grados , que descenderá ligeramente a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 60%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día progrese, se espera que la nubosidad se mantenga, con periodos de cielo cubierto y algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La brisa del sureste, con velocidades que rondarán los 20 km/h, aportará un ligero alivio a la sensación térmica, aunque en momentos puntuales se registrarán rachas más intensas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h.

La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 50% de posibilidades entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, aunque el cielo esté cubierto, las precipitaciones no serán significativas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente durante la tarde.

La tarde también traerá consigo un aumento en la humedad relativa, que podría alcanzar hasta el 70%, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados al caer el sol, que se producirá a las 21:02 horas.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.