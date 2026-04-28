El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Baena se despertará con un tiempo variado que promete cambios a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, el sol brillará con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 22 grados hacia el mediodía, lo que hará que la sensación térmica sea agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, y se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese periodo.

La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 21 grados. La humedad relativa también jugará un papel importante, con niveles que oscilarán entre el 51% y el 83% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente cuando las nubes comiencen a cubrir el sol.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, y la probabilidad de tormentas aumentará, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las horas nocturnas. Las temperaturas caerán a unos 17 grados hacia la medianoche, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, Baena experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo mayormente soleado y cálido, pero con la llegada de nubes y posibles lluvias por la tarde y la noche. Es un día ideal para disfrutar de la mañana al aire libre, pero se recomienda estar preparado para las inclemencias del tiempo que podrían surgir más tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.