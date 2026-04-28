El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , con una humedad relativa del 67%, lo que proporciona una sensación de frescura.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados, con una ligera subida a 20 grados hacia las 10:00 horas. La humedad irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 68% a media mañana. El viento soplará del sur a una velocidad de 8 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que lleguen a 24 grados. La humedad relativa se mantendrá en torno al 53%, lo que puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso. El viento, que cambiará a dirección sureste, aumentará su velocidad, alcanzando hasta 21 km/h en las horas más cálidas del día.

A partir de las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación comenzará a aumentar, especialmente en la franja horaria de 20:00 a 02:00, donde se prevé un 55% de probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 18:00 horas y bajando a 19 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará, alcanzando un 89% a última hora de la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la noche. El viento, que soplará con rachas de hasta 37 km/h, podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente en las horas nocturnas.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento de nubosidad y posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Se aconseja a los habitantes y visitantes que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.