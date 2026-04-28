El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de abril de 2026, Arahal se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , con una humedad relativa del 55%, lo que proporciona una sensación de frescura. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00, mientras que la humedad aumentará hasta un 60%.
A partir de las 02:00, comenzarán a aparecer nubes altas, que se mantendrán durante la mañana y parte de la tarde. A las 04:00, la temperatura se estabiliza en 16 grados, con una humedad del 65%. Durante esta franja horaria, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.
Sin embargo, a medida que nos acercamos a la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. A partir de las 14:00, se espera un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas también comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados a las 16:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.
El viento, que soplará del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 39 km/h a las 17:00, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura. La combinación de viento y nubes altas podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, cuando se prevén tormentas aisladas.
A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. A las 21:00, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 21 grados, con una humedad relativa del 59%. Las nubes altas darán paso a un cielo más despejado hacia el final del día, permitiendo disfrutar de un ocaso a las 21:09.
En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvia por la tarde, con un viento notable del suroeste que aportará frescura a la jornada. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las nubes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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