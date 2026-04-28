El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Andújar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Desde primera hora de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba hasta los 20 grados a media mañana, alcanzando los 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 40-95%, podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son mínimas, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se registren algunas lluvias escasas, con un 0.2 mm de precipitación esperada. Esto se debe a un aumento en la probabilidad de tormentas, que podría alcanzar hasta un 75% en las horas de la tarde, aunque la intensidad de estas tormentas se prevé que sea baja.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del este, lo que podría influir en la sensación térmica.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no deberían afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad. La puesta de sol se producirá a las 21:04, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Andújar podrán disfrutar al final de la jornada.

En resumen, Andújar experimentará un día cálido y mayormente soleado, con una ligera posibilidad de tormentas hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las actividades al aire libre, pero estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.