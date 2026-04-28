El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Almonte se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad que variará entre 9 y 42 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas abiertas. Los vientos del sur también pueden traer consigo un ligero aumento en la sensación térmica, por lo que es aconsejable tomar precauciones si se planea estar al aire libre durante las horas más calurosas.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 50% de tormentas aisladas, aunque estas serán de baja intensidad y no se espera que causen inconvenientes mayores. La posibilidad de tormenta se incrementa en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, por lo que es recomendable estar atento a las condiciones meteorológicas si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas agradables y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la intensidad del viento y la aparición de tormentas aisladas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.