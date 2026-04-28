El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día, con una velocidad que variará entre 5 y 22 km/h. Las direcciones del viento serán predominantemente del sureste, lo que podría aportar un ligero frescor a la temperatura, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas más intensas se esperan entre las 6 y las 8 de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta ligeramente, alcanzando un 35% entre las 8 y las 10 de la noche, aunque es poco probable que se materialicen.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, practicar deportes o simplemente relajarse en el jardín. A medida que se acerque la noche, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, aunque por el momento, las condiciones son favorables para disfrutar de un día primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.