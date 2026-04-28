El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

La jornada del 28 de abril de 2026 en La Algaba se presenta con un tiempo variado, donde la temperatura y la nubosidad jugarán un papel importante a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, se espera un ambiente despejado, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, la nubosidad comenzará a aumentar, pasando de un cielo poco nuboso a condiciones más nubladas. A las 3 de la tarde, se prevé que el cielo esté muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados. Este cambio en el estado del cielo se acompañará de un incremento en la probabilidad de precipitación, que alcanzará un 90% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían presentarse en forma de intervalos nubosos, especialmente en las horas de la tarde.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y alcanzando rachas de hasta 26 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de mayor nubosidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, podría hacer que la sensación de calor sea más intensa a medida que se acerque la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán a 24 grados a las 11 de la noche. La probabilidad de tormentas también será notable, alcanzando un 80% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 28 grados . Los habitantes deben estar preparados para un tiempo cambiante y posibles tormentas en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.