El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de abril de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo variable que alternará momentos de sol y nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado nuboso hacia la tarde, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones.
La probabilidad de lluvia es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 8 mm en total. Las condiciones atmosféricas también indican una posibilidad de tormentas, con un 80% de probabilidad en el mismo intervalo horario, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.
En cuanto a la temperatura, se espera un ligero descenso a lo largo del día, comenzando en 15 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas podrían descender nuevamente a 17 grados. La humedad relativa será alta, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta un 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas donde se prevén tormentas.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán a unos 14 grados. La visibilidad mejorará, y se espera que el viento disminuya su intensidad, proporcionando un final de jornada más tranquilo. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cambiante, con la posibilidad de lluvias y tormentas, así que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para cualquier eventualidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.
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