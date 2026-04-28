El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo presente intervalos nubosos, especialmente en la tarde, aunque las precipitaciones serán escasas. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 19 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y bajando a un 39% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 28 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es importante tener en cuenta que estas rachas pueden ser más intensas en áreas abiertas y expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las lluvias serán ligeras, con acumulaciones estimadas de 0.1 mm. Esto sugiere que, si bien hay una alta probabilidad de que se produzcan algunas lluvias, no se espera que sean significativas. Por lo tanto, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente si se planea estar al aire libre durante la tarde.

La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 80% en el mismo intervalo, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Sin embargo, la intensidad de las tormentas no se prevé que sea severa. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y fresco.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será cálido y mayormente despejado, con algunas nubes y posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día variable, manteniendo a mano protección contra la lluvia y disfrutando de las temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.