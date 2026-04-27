El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 27 de abril de 2026, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 26 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 19 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera que el termómetro llegue a su punto máximo, alcanzando los 26 grados en las horas más cálidas. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, ya que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir los planes de los visueños. La humedad relativa también se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las zonas abiertas y expuestas al sol.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:09. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados a última hora de la tarde y bajando a 15 grados durante la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para el descanso nocturno.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Los habitantes podrán aprovechar al máximo las horas de luz y calor, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente relajarse en sus patios y jardines. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete un día ideal para disfrutar de la primavera en toda su plenitud.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.