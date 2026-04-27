El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 18 grados y descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando gradualmente hasta un 64% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa a medida que el día avanza, especialmente cuando las temperaturas alcancen su punto máximo de 28 grados en la tarde. Es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría hacer que se sienta un poco más fresco al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, y es un buen momento para disfrutar de actividades en el exterior. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:09. La noche será tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, lo que hará que sea un buen momento para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.