El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las primeras horas y subiendo hasta un máximo de 24 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y descendiendo gradualmente hasta un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que lo convierte en un momento ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad que oscilará entre los 15 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas pico. Este viento puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas sean más altas. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será predominante del sur, también se registrarán algunas variaciones hacia el sureste.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 19 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:00 horas. En resumen, el tiempo de hoy en Úbeda se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.