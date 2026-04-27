El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas rondarán los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este (E) con velocidades que oscilarán entre los 13 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente durante la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:10. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la observación de las estrellas y la luna en el cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades que permitan disfrutar de la naturaleza y el entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.