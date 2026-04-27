El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A partir del mediodía, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, con un máximo de 29 grados, lo que hará que la tarde sea cálida y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo hasta un 34% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea confortable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 19 km/h. Este viento será más notable durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 33 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que asegura un tiempo seco y soleado. Esto es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se despejará, permitiendo disfrutar de una noche estrellada. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será mayormente soleado, cálido y sin lluvias, perfecto para disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.