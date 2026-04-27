El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las rachas máximas alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:10 horas.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.