El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Puente Genil se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 14 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 27 grados en su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (75%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede ser refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques y espacios abiertos de la localidad.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 22:00 horas, lo que sugiere que la velada será templada y agradable.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.