El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 36% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.
El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Predominará un viento del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:03 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Priego de Córdoba.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.
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