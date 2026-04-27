El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 69% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad se estabilizará en torno al 36% hacia la tarde, lo que permitirá que el calor se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados . Este será el momento más cálido del día, perfecto para disfrutar de una comida al aire libre o un café en una terraza. Sin embargo, conforme se aproxime la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 21:07, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo nocturno bajo las estrellas. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones perfectas para actividades al aire libre y un ambiente agradable para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.