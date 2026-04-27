El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no será excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. Los residentes deben estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían ser más notorias en zonas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la tarde y bajando a 18 grados en las horas nocturnas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:07. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea perfecta para salir y disfrutar de la vida nocturna de Palma del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será mayormente soleado, cálido y seco, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.